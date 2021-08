Laissey Musée Bost et de l'outil à Laissey Doubs, Laissey Visite du musée Bost et de l’Outil à Laissey Musée Bost et de l’outil à Laissey Laissey Catégories d’évènement: Doubs

Musée Bost et de l'outil à Laissey, le dimanche 19 septembre à 10:00

La vallée du Doubs offre les conditions idéales au développement d’activités industrielles avec la proximité de la rivière permettant d’exploiter la force hydraulique. Créée par Elisée Bost, la société Bost traverse le XXème siècle, entre avancées technologiques et remous historiques et économiques. À la fin du XXème siècle, la société Bost se situe parmi les cinq premiers producteurs de pinces et de tenailles. Aujourd’hui elle est une filiale du groupe Stanley Black & Decker et emploie une centaine de salariés. Visite libre et sans réservation à 10h, 11h, 14h, 15h et 17h.

Entrée libre

Venez visiter l'entreprise Bost, qui a marqué l'histoire du village de Laissey.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

