Soyons Musée archéologique de Soyons Ardèche, Soyons Visite du musée archéologique de Soyons Musée archéologique de Soyons Soyons Catégories d’évènement: Ardèche

Soyons

Visite du musée archéologique de Soyons Musée archéologique de Soyons, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Soyons. Visite du musée archéologique de Soyons

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée archéologique de Soyons

Installé au cœur du village de Soyons, le musée retrace l’histoire de l’occupation humaine locale : l’extraordinaire richesse du sous-sol de Soyons attestant de l’occupation de l’homme depuis la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée ouvre gratuitement ses portes de 10 h 30 à 18 h le samedi 18 et dimanche 19 septembre.

Port du masque obligatoire

La visite du musée archéologique de Soyons. Musée archéologique de Soyons 28, rue de l’église 07130 Soyons Soyons Jaulan Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Soyons Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée archéologique de Soyons Adresse 28, rue de l'église 07130 Soyons Ville Soyons lieuville Musée archéologique de Soyons Soyons