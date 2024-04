Visite du musée archéologique Musée archéologique Champagnole, mardi 2 juillet 2024.

Visite du musée archéologique Musée archéologique Champagnole Jura

Créé en 1985, dans le but de valoriser les nombreux objets mis aux jour suite aux fouilles réalisées à Champagnole et aux environs, le musée archéologique vous apprendra tout sur la vie quotidienne des Gallo-Romains et Mérovingiens qui vécurent sur le territoire du Ier au VIIe siècle de notre ère. Une visite conseillée à tous les amoureux d’Histoire !

Musée fermé le 15 août. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 10:00:00

fin : 2024-09-28 12:00:00

Musée archéologique 26 Rue Baronne Delort

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Visite du musée archéologique Champagnole a été mis à jour le 2024-03-29 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA