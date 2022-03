Visite du Musée Ampère à Poleymieux-au-Mont-d’Or Musée Ampère Poleymieux-au-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Musée Ampère, le mercredi 20 avril à 16:00

Je visiterai le Musée Ampère à Poleymieux-au-Mont-d’Or A l’occasion du bicentenaire des découvertes d’André-Marie Ampère dans le domaine de l’Électrodynamique, le Musée Ampère vient de recevoir le label de « site historique de la physique européenne » par l’European Physical Society (EPS « Historic Site ») A l’occasion de la fermeture du Palais de la Découverte à Paris en 2021 pour rénovation, Universcience a fait don au Musée Ampère de neuf maquettes interactives qui ont fait le bonheur des visiteurs du Palais de la Découverte depuis des années. Visite du Musée Ampère à Poleymieux-au-Mont-d’Or Musée Ampère 300, route d’Ampère Poleymieux-au-Mont-d’Or Poleymieux-au-Mont-d’Or Métropole de Lyon

