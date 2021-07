Strasbourg Palais universitaire Bas-Rhin, Strasbourg Visite du musée Adolf Michaelis Palais universitaire Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visite du musée Adolf Michaelis Palais universitaire, 18 septembre 2021, Strasbourg. Visite du musée Adolf Michaelis

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais universitaire

### Visitez librement la deuxième plus importante collection de moulages en France, qui rassemble des copies en plâtre des grandes œuvres d’art de l’Antiquité. L’association des Amis du Musée Adolf Michaelis (AMAM) vous accueille dans le musée, afin de vous faire découvrir ses copies en plâtre de grandes œuvres d’art de l’Antiquité. Conservée dans les sous-sols du Palais universitaires, elle constitue la seconde plus importante collection de moulages en France. _Visite libre ou guidée à la demande sur place, sans réservation préalable._

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Accès par les jardins, à l’arrière du palais universitaire, côté rue Goethe.

Visitez librement la deuxième plus importante collection de moulages en France, qui rassemble des copies en plâtre des grandes œuvres d’art de l’Antiquité. Palais universitaire 9 place de l’Université, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Palais universitaire Adresse 9 place de l'Université, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Palais universitaire Strasbourg