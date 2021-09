Saint-Pons-de-Thomières Musée de Préhistoire régionale Hérault, Saint-Pons-de-Thomières Visite du musée accompagnée par Gabril Rodriguez Musée de Préhistoire régionale Saint-Pons-de-Thomières Catégories d’évènement: Hérault

Samedi 18/09 – à 11h00, visite du musée accompagnée par Gabriel Rodriguez, Président du GASP : présentation des découvertes exposées au musée et historique des collections. Visite du musée accompagnée par Gabriel Rodriguez, Président du GASP. Musée de Préhistoire régionale 8 Grand rue 34220 Saint-Pons-de-Thomières Saint-Pons-de-Thomières Hérault

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Musée de Préhistoire régionale Adresse 8 Grand rue 34220 Saint-Pons-de-Thomières Ville Saint-Pons-de-Thomières