Visite du musée à la villa du Gurtelbach Musée et sites archéologiques de l’Alsace Bossue- La Villa, 14 mai 2022 18:00, Dehlingen.

Le musée vous ouvre ses portes toute la soirée à l’occasion de la Nuit Européenne des musées !

La Villa vous invite à la découverte de l’histoire d’une ferme du Nord-Est de la Gaule. Pas à pas suivez le travail des archéologues pour comprendre comment ils mettent au jour et restituent le passé.

Les espaces d’accueil et d’expositions ont pris place au coeur de la commune de Dehlingen dans un bâtiment BBC qui fait dialoguer un logis du 17e siècle et une extension contemporaine en pisé, technique millénaire de construction en terre.

Après la visite du centre d’interprétation, vous êtes invité à poursuivre votre découverte en empruntant l’un des quatre sentiers thématiques qui à travers prés et vergers vous mèneront au site archéologique d’une villa gallo-romaine

accès en voiture, parkings, ascenseur dans le musée

https://www.cip-lavilla.fr/ https://www.facebook.com/LaVillaArcheoAlsaceBossue

access by car, car parks, elevator in the museum Free visit Saturday 14 May, 18:00

The Villa invites you to discover the history of a farm in the North-East of Gaul. Step by step follow the work of archaeologists to understand how they uncover and restore the past. The reception and exhibition spaces took place in the heart of the town of Dehlingen in a BBC building that makes dialogue a 17th century home and a contemporary extension in adobe, a thousand-year-old technique of earthen construction. After visiting the interpretation centre, you are invited to continue your discovery by taking one of the four thematic paths that through meadows and orchards will lead you to the archaeological site of a Gallo-Roman villa

¡El museo abre sus puertas toda la noche con motivo de la Noche Europea de los Museos!

Visita libre Sábado 14 mayo, 18:00

5 rue de l’Eglise 67430 DEHLINGEN 67430 Dehlingen Grand Est