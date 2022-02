VISITE DU MUSÉE À LA CARTE Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Mayenne

VISITE DU MUSÉE À LA CARTE Jublains, 13 mars 2022, Jublains. VISITE DU MUSÉE À LA CARTE Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains

2022-03-13 15:00:00 – 2022-03-13 16:00:00 Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

Jublains Mayenne 3 4 EUR Depuis l’âge du Bronze jusqu’aux débuts du Moyen Âge, chaque période est expliquée selon vos choix, vos coups de cœur ! Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir des objets de la collection du musée ou tout simplement d’échanger sur le musée, comme vous le souhaitez : le guide s’adapte ! Familles, à partir de 7 ans. Réservation conseillée. Une visite selon vos envies ! musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 https://museedejublains.fr/actualites/tkuy0c5sol4osc864vo7k97eqzqx7o-nayej-rgey2-bmhzk-sj3z8 Depuis l’âge du Bronze jusqu’aux débuts du Moyen Âge, chaque période est expliquée selon vos choix, vos coups de cœur ! Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir des objets de la collection du musée ou tout simplement d’échanger sur le musée, comme vous le souhaitez : le guide s’adapte ! Familles, à partir de 7 ans. Réservation conseillée. Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains

