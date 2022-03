Visite du MuPop Mupop – Musée des musiques populaires Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Visite du MuPop

Mupop – Musée des musiques populaires, 14 mai 2022, Montluçon.

le samedi 14 mai à 19:00

Visite du musée en musique avec notre système d’écoute pour découvrir toute la musique POP du 18e aux années 90 ! Des interventions “focus” tout au long de la soirée. Les systèmes d’écoute mobile seront donnés à chaque visiteur dans la limite des stocks disponibles de 19h à 23h30 (dernière entrée à 22h30). Réservation conseillée. visite du musée Mupop – Musée des musiques populaires 3 rue Notre Dame, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France Montluçon Allier

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:30:00

