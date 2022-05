Visite du moulin Nay, 25 juin 2022, Nay.

Visite du moulin Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-25 Minoterie 22 Chemin de la Minoterie

Nay Pyrénées-Atlantiques

8 8 EUR Partez en bus pour visiter le moulin Dufau à Saint Pé de Léren avce l’association Nayart dans le cadre de la 24e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins .

Créé au XIIe siècle, le Moulin de Saint- Pé, à proximité du gave d’Oloron, est aujourd’hui le seul moulin certifié en agriculture biologique du département. Romain Rouvreau a quitté son métier d’ingénieur pour reprendre le moulin de Jean-Paul Dufau et créer l’entreprise Lo Molièr (lomolier.fr). Ils accueillerons pour présenter l’histoire du lieu et le fonctionnement du moulin. L’occasion, à travers cette immersion dans un moulin, d’imaginer les bruits et les odeurs de la Minoterie de Nay lorsqu’elle fonctionnait encore…

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’acheter les farines après la visite.

+33 5 59 13 91 42

©nayart

Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

dernière mise à jour : 2022-05-18 par