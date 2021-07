Garges-lès-Gonesse Le Moulin Fondu Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise Visite du Moulin Fondu et projection de « Mirage à Caracas » Le Moulin Fondu Garges-lès-Gonesse Catégories d’évènement: Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise

Visite du Moulin Fondu et projection de « Mirage à Caracas » Le Moulin Fondu, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Garges-lès-Gonesse. Visite du Moulin Fondu et projection de « Mirage à Caracas »

Le Moulin Fondu, le mardi 27 juillet à 14:30

**Gargeois·e·s, voisine·s, curieuses et curieux… Venez découvrir le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l’espace public de Garges-lès-Gonesse !** L’équipe de la compagnie Oposito – Le Moulin Fondu vous présentera ses activités autour des arts de la rue, et vous fera découvrir les espaces de travail dédiés à la création en espace public : salle de répétition, atelier de construction de décors, atelier costumes… **Vous découvrirez l’univers de la compagnie Oposito en visionnant « Mirage à Caracas », documentaire sur la présentation du spectacle « Les Trottoirs de Jo’burg… mirage » au Vénézuela en 2002.** Jean-Raymond Jacob, le directeur artistique, vous parlera de son parcours de créateur et répondra à vos questions à la suite de la projection. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mardi 27 juillet de 14h30 à 16h30 Au Moulin Fondu – 3 rue Marcel Bourgogne, 95140 Garges-lès-Gonesse Gratuit | tout public Nombre de places limité – inscription obligatoire : 01 80 96 16 30 | [contact@oposito.fr](mailto:contact@oposito.fr) _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gratuit, sur inscription

dans le cadre de l’opération mon été ma région Le Moulin Fondu 3 rue Marcel Bourgogne Garges-lès-Gonesse Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T14:30:00 2021-07-27T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Moulin Fondu Adresse 3 rue Marcel Bourgogne Ville Garges-lès-Gonesse lieuville Le Moulin Fondu Garges-lès-Gonesse