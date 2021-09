Turquant Moulin du Val Hulin, Maine-et-Loire, Turquant Visite du moulin du Val Hulin à Turquant Moulin du Val Hulin, Turquant Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

A l’occasion des Journées du patrimoine, le moulin du Val Hulin à Turquant ouvre ses portes. Il s’agit d’un des moulins caviers le plus important du Maine-et-Loire. Le propriétaire actuel, Nicolas Deschamps vous accueillera pour vous faire découvrir ce patrimoine d’exeption. L’ensemble est constitué d’un moulin, d’une maison de meunier et de dépendances. Dans le cadre de la restauration des couvertures et des facades de la maison du meunier et des dépendances, une collecte de dons est en cours avec la Fondation du patrimoine.

Entrée libre

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

