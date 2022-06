Visite du Moulin du Milieu de Gavaudun et randonnée Gavaudun, 25 juin 2022, Gavaudun.

Visite du Moulin du Milieu de Gavaudun et randonnée

Gavaudun Lot-et-Garonne

2022-06-25 – 2022-06-26

Gavaudun

Lot-et-Garonne

Gavaudun

Samedi : visites libres ou guidées, puis repas et concert avec boissons offertes.

Sur réservation.

Dimanche : randonnée «Découverte des Moulins et de la Vallée » à 10h. Diverses animations auront lieu toute la journée : marché artisanal et expositions, démonstrations autour de la laine, visites libre ou guidées sur rendez-vous, buvette, fruits et repas bio à 12h.

Visites libres ou guidées samedi et dimanche. Randonnée «Découverte des Moulins et de la Vallée » à 10h dimanche Diverses animations auront lieu toute la journée, buvette, fruits et repas bio à 12h.

+33 7 87 45 98 30

Diana Whitworth

Gavaudun

