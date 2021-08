Saint-Pée-sur-Nivelle Moulin Plazako Errota,Akerreta Pyrénées-Atlantiques, Saint-Pée-sur-Nivelle Visite du moulin des Seigneurs de Senpere Moulin Plazako Errota,Akerreta Saint-Pée-sur-Nivelle Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin Plazako Errota, Akerreta Gratuit. Entrée libre.

Mise en route du moulin, fabrication de farine de maïs “Arto Gorria” et dégustation de taloa. Moulin Plazako Errota,Akerreta Rue Errota-Alde, 64310 Saint-Pee-Sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T20:00:00

