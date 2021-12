Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Visite du moulin Debat Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Visite du moulin Debat Saint-Lary-Soulan, 23 décembre 2021, Saint-Lary-Soulan. Visite du moulin Debat SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan

2021-12-23 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-23 16:45:00 16:45:00 SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Rdv au moulin dans la rue de Soulan

Ad : 5€ / Enf 3€ / Réd : 4€

Inscription obligatoire places limitées 05 62 40 87 86 Moulin du 17e siècle. Historique du moulin et vie pastorale des meuniers. Durée de la visite 45min. Rdv au moulin dans la rue de Soulan

Ad : 5€ / Enf 3€ / Réd : 4€

Inscription obligatoire places limitées 05 62 40 87 86 SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan Ville Saint-Lary-Soulan lieuville SAINT-LARY-SOULAN Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan