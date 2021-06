Chémeré-le-Roi Chémeré-le-Roi Chémeré-le-Roi, Mayenne VISITE DU MOULIN DE THÉVALLES Chémeré-le-Roi Chémeré-le-Roi Catégories d’évènement: Chémeré-le-Roi

Chémeré-le-Roi Mayenne Chémeré-le-Roi EUR 4 Dans ce très beau site classé de la Vallée de l’Erve, trois moulins à eau se sont succédés depuis 10 siècles. Le dernier reconstruit en 1850 a gardé intact son grand mécanisme de fonte et de bois, de plus de 30 tonnes se développant sur 4 niveaux. L’ensemble est entraîné par une grande roue hydraulique de 5,60 mètres de diamètre. Ce moulin historique permet de découvrir au cours de cette visite guidée, l’ingéniosité de nos ancêtres qui savaient maîtriser l’eau tout en la préservant. Visite guidée d’un grand moulin à eau du XIXe siècle en fonctionnement dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. +33 2 43 98 66 70 http://www.moulin-de-thevalles.fr/ Visite guidée d’un grand moulin à eau du XIXe siècle en fonctionnement dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Dans ce très beau site classé de la Vallée de l’Erve, trois moulins à eau se sont succédés depuis 10 siècles. Le dernier reconstruit en 1850 a gardé intact son grand mécanisme de fonte et de bois, de plus de 30 tonnes se développant sur 4 niveaux. L’ensemble est entraîné par une grande roue hydraulique de 5,60 mètres de diamètre. Ce moulin historique permet de découvrir au cours de cette visite guidée, l’ingéniosité de nos ancêtres qui savaient maîtriser l’eau tout en la préservant.

Chémeré-le-Roi