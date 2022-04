Visite du Moulin de Seyrignac Lunan, 1 mai 2022, Lunan.

Visite du Moulin de Seyrignac Lunan

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Lunan Lot Lunan

Dimanche 01 mai aura lieu la réouverture. La mise au vent débutera vers

15h.

En préambule les visiteurs ou le propriétaire tourneront le toit pour mettre les ailes face au vent.

Puis le meunier entoilera les ailes.

S’il y a du vent, les visiteurs assisteront à une démonstration de mouture.

Les visites commentées seront jusqu’à 18h.

En raison du COVID-19, pour les visites de l’intérieur du moulin,

chaque visiteur doit être muni d’un masque et de gel (ou gants) personnel.

Visite gratuite.

Individuel de préférence sur rendez-vous: visite guidée et commentée du moulin.

Groupe 8/10 pers. minimum (5/6 pers. maxi à l’intérieur), sur rendez-vous : orientation du toit face au vent – habillage des ailes – mise en mouvement des ailes et production de farine (s’il y a du vent). Visite commentée (Histoire – Technologie) -Exposition

Possibilité de randonnée pédestre de Figeac au moulin :

https://www.tourisme-lot.com/balades-et-randonnees

le circuit de SEYRIGNAC – 2h – 8,2 km -facile

Le moulin à vent de Seyrignac ouvre ses portes pour une visite gratuite sur rendez-vous uniquement. Ce moulin tour du XVème siècle acheté en 1980, a été restauré et remis au vent en 1989.

Moulin de Seyrignac

Lunan

