Visite du Moulin de Seyrignac Lunan, 25 juin 2022, Lunan.

Visite du Moulin de Seyrignac Lunan

2022-06-25 11:00:00 – 2022-06-25 12:00:00

Lunan Lot Lunan

De 11:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

De préférence sur rendez-vous : visite guidée et commentée du moulin.

Groupe, mini 8/10 personnes, sur rendez-vous : orientation du toit face au vent – habillage des ailes – mise en mouvement des ailes et production de farine (s’il y a du vent)

pour les journées du patrimoine de pays et des moulins. Le moulin à vent de Seyrignac ouvre ses portes pour une visite sur rendez-vous. Ce moulin tour du XVème siècle acheté en 1980, a été restauré et remis au vent en 1989.

Moulin de Seyrignac

Lunan

