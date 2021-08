Reyrieux Ancien moulin Ain, Reyrieux Visite du moulin de Reyrieux Ancien moulin Reyrieux Catégories d’évènement: Ain

Ancien moulin, le dimanche 19 septembre à 14:00 Redécouvrez l’ancien moulin du village : son moulin à farine d’Ancien Régime, sa roue à augets et son moulin à huile datant du 19e siècle. Une animation autour des huiles sera proposée. Ancien moulin rue du vieux moulin Reyrieux Reyrieux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Reyrieux Autres Lieu Ancien moulin Adresse rue du vieux moulin Reyrieux Ville Reyrieux lieuville Ancien moulin Reyrieux