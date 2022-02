Visite du moulin de Marnay Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan Catégories d’évènement: Alligny-en-Morvan

Situé dans la vallée du Ternin, sur la commune d'Alligny-en-Morvan, le Moulin de Marnay est très ancien puisque la première date d'occupation du site est mentionnée en octobre 1260. Huilerie, battoirs et moulin se sont succédés au cours des siècles sur le site . Sauvé de la destruction à la Révolution Française, rénové sur 3 niveaux entre 1924 et 1933, il s'est arrêté de moudre en 1970 pour la production de farine blanche comestible puis en 1985/1986 pour la farine aux animaux. De 2005 à 2018, la maison du moulin devient gite rural. Depuis 2021, développement d'une activité apicole. Participation libre.

