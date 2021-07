Visite du moulin de Lançay et fabrication de pain Moulin de Lançay, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Questembert.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de Lançay

**Visite du moulin de Lançay et fabrication de pain** Visite guidée et commentée du moulin (ISMH, XIVe-XXe siècle) et de ses installations hydrauliques, roue et canaux. Histoire de la meunerie et de ses techniques depuis la préhistoire. Démonstration de fabrication et de cuisson du pain bio au levain, dans le four à bois atttenant au moulin ; Vente de Pain.

5€ (adultes), 3€ (tarif réduit : scolaires, étudiants), tarif libre (demandeurs d’emploi, RSA, personnes à mobilité réduite, – de 6 ans).

Moulin de Lançay Moulin de Lançay, 56230, Questembert Questembert Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00