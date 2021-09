Hirel Moulin de la Ville-es-Brune Hirel, Ille-et-Vilaine Visite du Moulin de la Ville-es-Brune Moulin de la Ville-es-Brune Hirel Catégories d’évènement: Hirel

Ille-et-Vilaine

Visite du Moulin de la Ville-es-Brune Moulin de la Ville-es-Brune, 18 septembre 2021, Hirel. Visite du Moulin de la Ville-es-Brune

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de la Ville-es-Brune

Au cœur de la Baie du Mont Saint Michel, entre terre et mer, le **Moulin de la Ville-es-Brune** offre un tour d’horizon à 360° avec une vue sur la baie depuis Cancale à l’Ouest jusqu’à Granville à l’Est et les marais maillés par son réseau de canaux qui amènent une terre généreuse propice à l’agriculture.

Entrée libre

Panorama à 360° au Moulin de la Ville-es-Brune Moulin de la Ville-es-Brune 90 Rue du Bord de Mer, 35120, Hirel Hirel Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hirel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Moulin de la Ville-es-Brune Adresse 90 Rue du Bord de Mer, 35120, Hirel Ville Hirel lieuville Moulin de la Ville-es-Brune Hirel