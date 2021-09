Le Croisic parc de Penn Avel Le croisic, Loire-Atlantique Visite du moulin de la Providence dans le parc de Penn Avel, dernier moulin en place restauré en 2015 parc de Penn Avel Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Visite du moulin de la Providence dans le parc de Penn Avel, dernier moulin en place restauré en 2015 parc de Penn Avel, 18 septembre 2021, Le Croisic. Visite du moulin de la Providence dans le parc de Penn Avel, dernier moulin en place restauré en 2015

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à parc de Penn Avel Entrée libre par petits groupes

proposée par les Amis du Croisic parc de Penn Avel avenue des Moulins, 44490 LE CROISIC Le Croisic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu parc de Penn Avel Adresse avenue des Moulins, 44490 LE CROISIC Ville Le Croisic lieuville parc de Penn Avel Le Croisic