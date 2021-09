Saint-Pierre-la-Bourlhonne Moulin de la Prade Puy-de-Dôme, Saint-Pierre-la-Bourlhonne Visite du moulin de la Prade Moulin de la Prade Saint-Pierre-la-Bourlhonne Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Pierre-la-Bourlhonne

le dimanche 19 septembre à Moulin de la Prade

Visite ludique du moulin de la Prade et de ses environs. Découverte du dyspositif hydraulique, présentation des travaux en cours, ateliers et jeux d’orientation pour découvrir le site.

Entrée libre, mais une inscription par téléphone ou mail est encouragée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

