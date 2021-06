Marigny Marigny Marigny, Saône-et-Loire Visite du Moulin de la Forge à Marigny Marigny Marigny Catégories d’évènement: Marigny

Saône-et-Loire

Visite du Moulin de la Forge à Marigny 2021-07-07

Marigny Saône-et-Loire Marigny Découvrez le travail du fer au Moulin de la Forge de Marigny. Appréhension du travail au marteau-pilon, du martinet, de la forge avec tout son matériel… Tous les mercredis de l’été à 14h. 3 euros par adulte et 1 euro par enfant (-12 ans). Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. otsi@juralacs.com +33 3 84 25 27 47 Découvrez le travail du fer au Moulin de la Forge de Marigny. Appréhension du travail au marteau-pilon, du martinet, de la forge avec tout son matériel… Tous les mercredis de l’été à 14h. 3 euros par adulte et 1 euro par enfant (-12 ans). Places limitées. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

