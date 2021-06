Ménil Ménil 53200, Ménil VISITE DU MOULIN DE LA BAVOUZE Ménil Ménil Catégories d’évènement: 53200

Le projet de restauration du moulin de la Petite Bavouze à Ménil (53200) a été retenu en 2019, par la mission « Patrimoine en péril » confiée à Stéphane Bern, comme projet de maillage du département de la Mayenne. Les journées du patrimoine de Pays et des moulins sont, pour les propriétaires du moulin de la Petite Bavouze, l'occasion de faire découvrir au public le chantier de restauration de ce patrimoine industriel et fluvial, emblématique de la rivière canalisée au XIXe siècle. Visite du chantier du Moulin de la Petite Bavouze à Ménil dans le cadre de la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins. petite.bavouze@gmail.com +33 6 33 59 53 88

