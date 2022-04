VISITE DU MOULIN DE KERBROUÉ La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Le Moulin construit en 1746 est un des derniers survivants dans la région. La visite de ses 4 niveaux s'impose pour découvrir le mécanisme en mouvement et suivre le chemin du grain de blé jusqu'à la farine. Revivez le travail du meunier et vous pourrez repartir avec un sachet de farine acheté au Moulin. Infos et réservations auprès de l'Office de Tourisme La Baule-Presqu'île de Guérande : 02 40 24 34 44 – contact@labaule-guerande.com

