Gignac Gignac Gignac, Hérault VISITE DU MOULIN DE CARABOTTE – JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

VISITE DU MOULIN DE CARABOTTE – JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Gignac, 18 septembre 2021, Gignac. VISITE DU MOULIN DE CARABOTTE – JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-19

Gignac Hérault Journées Européennes du Patrimoine – Visite du Petit Moulin de Carabotte et de l’exposition photo (dans le parc).

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, de 10h à 20h.

Entrée libre.

Renseignements : 06 88 15 71 40 Journées Européennes du Patrimoine – Visite du Petit Moulin de Carabotte et de l’exposition photo (dans le parc).

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, de 10h à 20h.

Entrée libre.

Renseignements : 06 88 15 71 40 +33 6 88 15 71 40 Journées Européennes du Patrimoine – Visite du Petit Moulin de Carabotte et de l’exposition photo (dans le parc).

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, de 10h à 20h.

Entrée libre.

Renseignements : 06 88 15 71 40 dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse Ville Gignac lieuville 43.63486#3.516