visite du moulin de camalès

du samedi 26 juin au dimanche 27 juin

, L’ASSOCIATION DES AMIS DU MOULIN DE CAMALÈS PARTICIPE AUX JOURNEES DU PATRIMOINE. A VISITER UNE EXPOSITION DES VIEUX OUTILS, ET DE PHOTOS RETRACANT LA VIE DE NOTRE VILLAGE, VISITE DU MOULIN, ANIMATION AVEC LA FERME PEDAGOGIQUE.,

Entrée libre à participation libre

MOULIN – CAMALÈS RUE DU MOULIN 65500 CAMALES Camalès Hautes-Pyrénées

2021-06-26T09:30:00 2021-06-26T18:30:00;2021-06-27T09:30:00 2021-06-27T18:30:00

