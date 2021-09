Sonnay Sonnay Isère, Sonnay Visite du moulin à huile Sonnay Sonnay Catégories d’évènement: Isère

Sonnay

Visite du moulin à huile 2021-09-18 – 2021-09-18 Sonnay Isère Sonnay

Sonnay Isère Sonnay Visitez ce moulin utilisé jusqu’à la dernière guerre a été rénové et mis en valeur en 2002. Bien que non fonctionnel, il permet de découvrir les techniques de fabrication et l’ingéniosité des travailleurs de l’époque pour faire face au manque de moyens. +33 4 74 84 05 72 https://sonnay.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

