Jalognes Moulin de Pesselières - Moulin Millerioux Cher, Jalognes Visite du moulin à huile de Pesselières Moulin de Pesselières – Moulin Millerioux Jalognes Catégories d’évènement: Cher

Jalognes

Visite du moulin à huile de Pesselières Moulin de Pesselières – Moulin Millerioux, 19 septembre 2021, Jalognes. Visite du moulin à huile de Pesselières

Moulin de Pesselières – Moulin Millerioux, le dimanche 19 septembre à 10:00

Visite libre du moulin et explications sur le procédé de fabrication artisanale (pas de démonstration prévue pour ce jour d’ouverture exceptionnelle).

Entrée libre.

Visite d’une huilerie artisanale spécialisée huiles de noix et noisettes. Moulin de Pesselières – Moulin Millerioux 2 rue du Champ-de-Foire Pesselieres 18300 JALOGNES Jalognes Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cher, Jalognes Autres Lieu Moulin de Pesselières - Moulin Millerioux Adresse 2 rue du Champ-de-Foire Pesselieres 18300 JALOGNES Ville Jalognes lieuville Moulin de Pesselières - Moulin Millerioux Jalognes