du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

L’existence du moulin à huile de noix est attestée dès le XVIIͤ siècle. Il fonctionnait à l’énergie hydraulique.. Ce moulin « banal » est vendu à la Révolution à Henry Faure dont la famille le fera tourner jusqu’à sa fermeture en 1967. En 1983 la commune rachète le moulin puis décide de le faire restaurer en 2019, avec l’aide de l’association « Ala découverte de la forêt de Saoû ». Découvrez l’ancien moulin à huile de noix. Sur réservation. Office de tourisme de Saoû Place de l’église, Saoû Saou Drôme

