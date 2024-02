Visite du mercredi Autour des groupes sculptés Nogent-sur-Seine, mercredi 6 mars 2024.

Le 6 mars 2024 à 14h45.

Ces visites se déroulent en même temps que les ateliers jeune public, le mercredi pendant les vacances scolaires. Les adultes qui y déposent des enfants peuvent visiter le musée avec un médiateur. Mais ceux qui sont venus sans enfant peuvent tout autant profiter de ces visites commentées.

Explorez les sculptures qui associent plusieurs figures en découvrant les pièces les plus emblématiques de la collection du musée, telles que Persée et la Gorgone de Camille Claudel ou Au but d’Alfred Boucher.

Alfred Boucher, Au but, 1886, bronze © Marco Illuminati .

Musée Camille Claudel

Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est

