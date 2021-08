Tazilly Menhir de Tazilly Nièvre, Tazilly Visite du Menhir de Tazilly Menhir de Tazilly Tazilly Catégories d’évènement: Nièvre

A été longtemps enfoui, le 24 octobre 1986, il est donc dégagé, déplacé et ré-érigé en bordure de la départementale 973, à environs 120 mètres de son emplacement initial par le Groupe nivernais de recherches archéologiques sous la direction de Jean Arnoux, archéologue à Luzy

Visite libre

Il est situé sur le lieu-dit du Bois Billaud, ce monolithe est également nommé pierre de Chigy

