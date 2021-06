Visite du Marais de Lambre Centre historique, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Gerzat.

Visite du Marais de Lambre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre historique

En 1988 ce « marais » était un champ de betteraves, c’est une création totalement humaine dont l’idée et l’esquisse sont nés en 1989 de la volonté et l’engagement de Lionel Feuillas – à l’époque ornithologue- bagueur Muséum d’histoire naturelle, Jean-Sébastien Gascuel agriculteur sur la commune de Gerzat et qui travaillait la parcelle et Philippe Bonnefont, conseiller municipal sous le mandat de Jacques Decorps, Maire. Pour résumer plantation en 1990 de peupliers pour moitié, autres espèces et strates arbustives pour le reste…. Signature d’une convention de gestion entre mairie de Gerzat et Ligue de protection des Oiseaux Auvergne, le site a été suivi, particulièrement par Alain et Michèle Chareyron gerzatois et membres actifs de la LPO (Ligue de protection des oiseaux). Puis au fil du temps, création de mares, observatoire, améliorations écologiques, roselières, etc. Ce marais, situé au nord de notre commune (sur 4 hectares), constitue aujourd’hui l’une des rares zones refuges pour la faune et la flore dans ce secteur de la Limagne. Dès 1995, consciente de l’intérêt de ce site naturel, la LPO Auvergne (Ligue pour la Protection des Oiseaux) avec l’aide de la municipalité, s’est investie dans la restauration d’une zone humide. Le marais de Lambre est labellisé Espace Naturel Sensible (ENS) d’Initiative Locale par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme depuis octobre 2009.

Entrée libre

Parcours : visite du Marais de Lambre. Durée : 2h.

Centre historique Place de la liberté, Gerzat, 63360, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes



