Visite du Manoir du Fay Yvetot, 6 août 2021-6 août 2021, Yvetot.

Visite du Manoir du Fay 2021-08-06 14:30:00 – 2021-08-06 16:30:00

Yvetot Seine-Maritime Yvetot

François MARTOT, Président de l’Association Faire vivre le Manoir du Fay, vous accueille pour une visite commentée du Manoir du Fay : des origines aux projets de réhabilitation… Découvrez l’histoire passionnante des lieux !

Situé dans un clos-masure normand, le Manoir du Fay est une imposante bâtisse typiquement cauchoise construite en 1613 par Pierre Houel de Valleville…

Pierre Corneille aurait fréquenté le Manoir. Thomas Corneille, son oncle et curé de Sainte-Marie-des-Champs, commune sur laquelle était alors le Manoir, fréquentait probablement les lieux car sa mère était la soeur du créateur du Manoir, Houel de Valleville.

Le corps du logis, classé Monument Historique en 1996, est entouré d’un écrin de verdure composé d’un verger de pommiers et d’un jardin clos.

Le site comprend également d’autres bâtiments dont certains ont été restaurés ou sont en cours de restauration, comme les annexes du Manoir qui accueillent quelques animaux : âne, oies, chèvre et moutons.

Gratuit.

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire.

