Visite du Manoir des Evêques Canapville, 26 juin 2021-26 juin 2021, Canapville.

Visite dispensée à l’occasion des Journées du patrimoine de pays et des moulins.

Le Manoir de Canapville, dit « des Evêques de Lisieux », classé Monument Historique, et habité par ses propriétaires est l’un des mieux conservé et des plus pittoresque du Pays d’Auge. De part et d’autre de la tour en pierre de grand appareil du XIIIème siècle, ont été construits, au début du XVème siècle, les deux manoirs à pans de bois tels qu’ils apparaissent aujourd’hui entourés d’un merveilleux jardin. Le pressoir à cidre montre son tour à piler et sa presse à longue étreinte. A l’intérieur, meubles du XVIIIème siècle.

visites@manoirdeseveques.fr +33 6 74 30 54 20 https://www.manoirdeseveques.fr/

