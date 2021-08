Sainte-Mesme Manoir de Sainte-Mesme Sainte-Mesme, Yvelines Visite du Manoir de Sainte-Mesme Manoir de Sainte-Mesme Sainte-Mesme Catégories d’évènement: Sainte-Mesme

Visite du manoir de sainte mesme qui comprend : – un manoir du XVème siècle – un musée archéologique centré sur un sanctuaire gallo-romain datant du IIIème siècle ap. J.C. – un musée des uniforme militaire centré sur l’armée française de 1870 à nos jours avec plus de 110 costumes

réservation obligatoire, masques obligatoire + avoir un passe sanitaire valide; entrée à 6,50€

Manoir de Sainte-Mesme 1 rue Charles Legaigneur 78730 Sainte-Mesme

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:30:00

