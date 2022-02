Visite du Manoir de Prades Lafox Lafox Catégories d’évènement: Lafox

Lot-et-Garonne

Visite du Manoir de Prades Lafox

2022-08-16 14:00:00 – 2022-09-30 20:00:00

Lafox Lot-et-Garonne Lafox EUR Découverte du manoir de Prades.

Architecture du manoir à l’origine et ses modifications au cours des siècles jusqu’à la restauration actuelle. Principaux points d’intérêts : porte renaissance, fenêtres à meneaux, tour hexagonale avec escalier à vis, charpente de la tour récemment restaurée, grande salle des gardes (plafond à la française, cheminée monumentale, sol

d’origine en terre cuite, portrait de François de Cortète, poète gascon ayant vécu dans ce Manoir). La visite comprend également les appartements privés et une évocation de François de Cortète dit « Cortète de Prades », illustre homme de lettre gascon. Découverte du manoir de Prades et de ses appartements privés. +33 6 82 32 73 30 Découverte du manoir de Prades.

Manoir de Prades

