du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de Minguionnet

Ouverture du manoir de Minguionnet (XV e siècle ) qui devait être démonté, et ISMH depuis… Salle basse avec sa polychromie d’origine rétablie, son cellier, sa chambre seigneuriale, et sa chambre haute oû seront présentées les fouilles archéologiques par le CERAM. (Centre d’études et de recherches archéologiques du Morbihan. Manoir de Champ-Gauchard 56000 Vannes) _Conférence le dimanche à 17h_ : « La vaisselle céramique et la verrerie du milieu du XVe à la fin du XVIIe siècle dans le Morbihan » – Durée 45 mn.

Conférence à 17h le dimanche / Chaque visiteur est invité à participer financièrement au sauvetage du manoir, à la fin de la visite selon son souhait. D’avance merci.

Ouverture des intérieurs du manoir de Minguionnet, et présentation des fouilles par le CERAM de Vannes (Centre d’études et de recherches archéologiques du Morbihan). Manoir de Minguionnet Minguionnet, 56110 Gourin Gourin Morbihan

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

