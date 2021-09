Caulnes Manoir de La Ville Couvé / Caulnes Caulnes, Côtes-d'Armor Visite du Manoir de la Ville Couvé Manoir de La Ville Couvé / Caulnes Caulnes Catégories d’évènement: Caulnes

le dimanche 19 septembre à Manoir de La Ville Couvé / Caulnes masque obligatoire. Accès intérieur par groupe de 5-6 personnes.

Ancien manoir rénové au 20e siècle / Maison noble construite au 16e siècle et rénovée au 20e siècle. Traces d’une ancienne cuisine avec cheminée portant blason. Manoir de La Ville Couvé / Caulnes Manoir de La Ville Couvé 22350 Caulnes Caulnes Côtes-d’Armor

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

