Plourin Finistère Visite du manoir de Kerenneur de 14h à 17h30 uniquement sur réservation au 06.79.03.30.53.

L’entrée est gratuite et la visite des jardins est libre. Un vide grenier sera organisé sur place au profit de l’association Tenzoriou Ploerin. Petit manoir fortifié avec tourelle, 8 corbeaux mâchicoulis, escalier en vis, cour pavée. Cet édifice est un bel exemple de petit manoir fortifié du nord Finistère des 15e et 16e siècles, n’ayant pratiquement pas subi de transformation, hormis les croisillons de fenêtres enlevés.

Au rez-de-chaussée : visite de la salle basse, de la cuisine, de l’arrière cuisine et de l’escalier en vis. A l’étage : visite de la salle haute, du petit escalier en vis, de la chambre de la tourelle. +33 6 79 03 30 53 Visite du manoir de Kerenneur de 14h à 17h30 uniquement sur réservation au 06.79.03.30.53.

Catégories d'évènement: Finistère, Plourin