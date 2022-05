VISITE DU MANOIR DE GUIBERNE À VALLON-SUR-GÉE Vallon-sur-Gée Vallon-sur-Gée Catégories d’évènement: Sarthe

Chaque mardi, venez découvrir ou redécouvrir un village, un monument culturel, un musée, ou encore l'atelier d'un artisan d'art en Vallée de la Sarthe au gré d'anecdotes et de références historiques. Informations et réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de la Vallée de la Sarthe. Sophie et François Plassart nous accueillent dans leur bâtisse du XVIème siècle cernée par les douves. Ils se sont lancés dans un chantier colossal, pour restaurer le domaine, comme il était en 1570. Visite des extérieurs uniquement.

