Château d’Hardelot – centre culturel de l’entente cordiale, le samedi 3 juillet à 19:00

Visite libre des différents espaces du château: fumoir, salle à manger, bibliothèque, salon… Venez admirer les intérieurs de ce manoir So British !

sur inscription, entrée toutes les 30 minutes, 18 personnes par demi-heure

Venez découvrir l’ambiance d’un manoir victorien. Château d’Hardelot – centre culturel de l’entente cordiale 1 rue de la source, 62360 Condette Condette Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00

