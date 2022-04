VISITE DU LOROUX BOTTREAU, ANCIENNE VILLE FORTIFIÉE Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Catégories d’évènement: Le Loroux-Bottereau

Loire-Atlantique

VISITE DU LOROUX BOTTREAU, ANCIENNE VILLE FORTIFIÉE Le Loroux-Bottereau, 28 juillet 2022, Le Loroux-Bottereau. VISITE DU LOROUX BOTTREAU, ANCIENNE VILLE FORTIFIÉE rue du bois ferry Place de l’église Le Loroux-Bottereau

2022-07-28 – 2022-07-28 rue du bois ferry Place de l’église

Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique Le Loroux-Bottereau 2.5 EUR Au fil d’une promenade commentée, découvrez l’ancienne ville fortifiée du Loroux-Bottereau à travers ses vestiges. Du château à l’ancien hôpital abritant aujourd’hui une exposition d’œuvres contemporaines Echos, le guide vous fera appréhender les traces de son patrimoine. Visite guidée du Loroux-Bottereau et de son histoire. Les 28 juillet, 11 août et 25 août 2022. accueil.clisson@levignobledenantes.com https://www.levignobledenantes-tourisme.com/votre-sejour/visites-lieux-de-visites/visites-guidees/ Au fil d’une promenade commentée, découvrez l’ancienne ville fortifiée du Loroux-Bottereau à travers ses vestiges. Du château à l’ancien hôpital abritant aujourd’hui une exposition d’œuvres contemporaines Echos, le guide vous fera appréhender les traces de son patrimoine. rue du bois ferry Place de l’église Le Loroux-Bottereau

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Le Loroux-Bottereau, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Loroux-Bottereau Adresse rue du bois ferry Place de l'église Ville Le Loroux-Bottereau lieuville rue du bois ferry Place de l'église Le Loroux-Bottereau Departement Loire-Atlantique

Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-loroux-bottereau/

VISITE DU LOROUX BOTTREAU, ANCIENNE VILLE FORTIFIÉE Le Loroux-Bottereau 2022-07-28 was last modified: by VISITE DU LOROUX BOTTREAU, ANCIENNE VILLE FORTIFIÉE Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 28 juillet 2022 Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique

Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique