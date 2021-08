Cubzac-les-Ponts Cubzac-les-Ponts Cubzac-les-Ponts, Gironde Visite du lieu de tournage du film “Eiffel” : du pont de Cubzac au Château l’Insoumise Cubzac-les-Ponts Cubzac-les-Ponts Catégories d’évènement: Cubzac-les-Ponts

Avec la sortie nationale du film "Eiffel", découvrez l'histoire du pont métallique que cet ingénieur a commandité à Cubzac Les Ponts. Vous le voyez d'ailleurs pendant le film puisque l'équipe de tournage est venue y réaliser quelques séquences. Tout comme au Château l'Insoumise que vous visiterez lors de cette visite en 2 temps. Cécile, viticultrice et propriétaire du Château, a rencontré l'équipe du film qu'elle a accueillie au milieu de ses vignes. Anecdotes et héritage culturel vous seront ainsi contés autour d'une dégustation des vins de la propriété.

+33 5 57 68 31 76

Bourg Cubzaguais Tourisme
dernière mise à jour : 2021-08-11

Catégories d'évènement: Cubzac-les-Ponts, Gironde

Lieu Cubzac-les-Ponts
Ville Cubzac-les-Ponts