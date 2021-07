Saint-Julien-du-Sault Lavoir Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault, Yonne Visite du Lavoir Saint-Julien-du-Sault Lavoir Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault Catégories d’évènement: Saint-Julien-du-Sault

Yonne

Visite du Lavoir Saint-Julien-du-Sault Lavoir Saint-Julien-du-Sault, 18 septembre 2021, Saint-Julien-du-Sault. Visite du Lavoir Saint-Julien-du-Sault

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Lavoir Saint-Julien-du-Sault

Lavoir alimenté par l’eau de la source des Fontenottes, celle qui, selon la légende, jaillit lorsque Saint-Julien toucha terre avec son cheval après un bond prodigieux depuis la chapelle du Château de Vauguillain. Venez trouver le lavoir alimenté par l’eau de la source des Fontenottes Lavoir Saint-Julien-du-Sault Rue du Bois Frileux 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Julien-du-Sault, Yonne Autres Lieu Lavoir Saint-Julien-du-Sault Adresse Rue du Bois Frileux 89330 Saint-Julien-du-Sault Ville Saint-Julien-du-Sault lieuville Lavoir Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault