du samedi 18 juin au dimanche 19 juin

_**Découverte d’une forêt de théiers**_ perchés à 100 mètres d’altitude sur le village de Grand Coude dans les hauts de Saint Joseph, au sud de l’île. * Nos guides vous parleront de l’histoire agricole du village qui nous a conduit à vouloir perpétuer les cultures du thé et du géranium en Bio. * C’est l’occasion de découvrir le géranium, avec ses différentes senteurs, et le principe de la distillation pour en recueillir les huiles essentielles. * Et bien sûr, ils s’arrêteront sur la culture du thé, son histoire à La Réunion, les différentes couleurs de thé avec tous les aspects du théier (feuilles, graines…). * Et, le meilleur pour la fin, nous terminerons avec une dégustation à la Maison du Thé, où vous retrouverez l’ensemble des produits de la ferme.

Sur réservation

Venez découvrir le thé, de l'arbre à la tasse ! Le Labyrinthe En-Champ-Thé 18 Rue Emile Mussard Grand Coude 97480 Saint Joseph

2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T11:00:00;2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T15:00:00;2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T16:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T11:00:00;2022-06-19T11:00:00 2022-06-19T12:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T15:00:00;2022-06-19T15:00:00 2022-06-19T16:00:00

