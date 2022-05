Visite du laboratoire des Carrières Roy La Noubleau Saint-Varent Saint-Varent Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Varent Deux-Sèvres Saint-Varent EUR Venez visiter le laboratoire des carrières Roy à Saint-Varent et découvrez les essais pratiqués pour comprendre les enjeux du contrôle qualité. Cette animation est proposée dans le cadre de la fête de la Science.

Réservation obligatoire, nombre de place limité à 25 personnes.

+33 5 49 63 13 86

Réservation obligatoire, nombre de place limité à 25 personnes. Association Réseau l’Homme et la Pierre

