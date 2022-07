Visite du jeudi >Sur un Air de Guitare Pierreville Pierreville Catégories d’évènement: Manche

Pierreville

Visite du jeudi >Sur un Air de Guitare Pierreville, 1 septembre 2022, Pierreville. Visite du jeudi >Sur un Air de Guitare

66 Route de Saint-Marcouf Pierreville Manche

2022-09-01 10:00:00 – 2022-09-01 12:30:00 Pierreville

Manche Pierreville Venez découvrir mon atelier de lutherie d’instruments à cordes pincées. Au programme : découverte des étapes de fabrication d’une guitare, les différentes réparations, l’entretien. Venez découvrir mon atelier de lutherie d’instruments à cordes pincées. Au programme : découverte des étapes de fabrication d’une guitare, les différentes réparations, l’entretien. jordane.lelerre@gmail.com +33 6 63 64 48 60 Venez découvrir mon atelier de lutherie d’instruments à cordes pincées. Au programme : découverte des étapes de fabrication d’une guitare, les différentes réparations, l’entretien. Pierreville

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Pierreville Autres Lieu Pierreville Adresse 66 Route de Saint-Marcouf Pierreville Manche Ville Pierreville lieuville Pierreville Departement Manche

Pierreville Pierreville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierreville/

Visite du jeudi >Sur un Air de Guitare Pierreville 2022-09-01 was last modified: by Visite du jeudi >Sur un Air de Guitare Pierreville Pierreville 1 septembre 2022 66 Route de Saint-Marcouf Pierreville Manche

Pierreville Manche